Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Цього року у Львові організували 41 пришкільний табір, де діти матимуть можливість оздоровитися. Як повідомили у прес-службі міської ради, є табори, що працюють для учнів однієї школи, а є й такі, які мають змогу відвідувати школярі з різних загальноосвітніх навчальних закладів. 20 шкіл організували мовні табори. Тут хлопці й дівчата, відпочиваючи, можуть удосконалити знання з іноземних мов.
Програми пришкільних таборів, запевняють їх організатори, дуже цікаві. Це екскурсії, відвідування театрів, майстер-класи, спортивні забави.
За кошти міської скарбниці у позаміських таборах відпочинку «Старт» і «Ватра», розташованих у Сколівському районі, планують організувати оздоровлення. Ця програма призначена насамперед для дітей пільгових категорій, а також обдарованих. Є намір провести у цих таборах п’ять змін. Кожної зміни тут зможуть оздоровитися майже 100 школярів.
Тим часом майже 40 дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування й тих, які опинилися у складних життєвих обставинах, — вихованців ліцею «Просвіта» стали учасниками заходу «Україна фантастична», який організувала служба у справах дітей міської ради спільно з місією «Центр опіки сиріт». Вони мандрували визначними місцями України, зокрема побували в Луцьку в Музеї волинської ікони й замку Любарта. Група відвідала й ботанічний феномен — тунель Кохання в селі Клевань на Рівненщині. Тут львів’яни не лише відпочивали, а й допомагали вихователям готувати обід просто неба. Скуштувавши смачного борщу та інших страв, діти оглянули оборонну споруду, архітектурну пам’ятку ХІХ століття Тараканівський форт коло Дубна.