Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У Львові з’явився бронзовий гномик. І примандрував він із Вроцлава. Зрештою, інакше й не могло бути. Адже символом цього польського міста є саме гномик.
Мер Вроцлава Рафал Дуткевич розповів львів’янам, що історія гномиків розпочалася 13 років тому. І нині їх є вже понад триста, кілька десятків з яких роз’їхалися по всьому світу, зокрема, до Вашингтона, Рейк’явіка, Дрездена, Вільнюса, Каунаса. Днями пан Рафал разом з міським головою Львова Андрієм Садовим встановили та урочисто відкрили бронзову статуетку Вроцлавського гномика у Львові.
Прикметно, що гномик з польського Вроцлава «поселився» в українському Львові не деінде, а біля каплиці Боїмів, яку прикрашають чимало кам’яних левів.
«1611 року Гануш Шольц, майстер з Вроцлава, створив усю цю красу на каплиці Боїмів. І він, власне, робив усіх тих левів, – нагадав історичний факт львівський очільник Андрій Садовий. – Гадаю, цей прекрасний гномик дуже тут пасуватиме, адже наші леви будуть його охороняти».
Як поінформували в прес-службі міськради, Львів уже чимало подарував левів українським містам. Безперечно, тепер на такий презент чекатиме й польське місто-партнер. Львівський голова запевнив, що Вроцлаву подарують лева у натуральну величину.