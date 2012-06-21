5 780 протоколів про порушення митних правил на суму понад 103,8 мільйона гривень складено Львівською митницею ДФС з початку 2017 року. З них чимало — у намаганні протидіяти контрабанді предметів, що мають історичну та культурну цінність. Зокрема, викрито спроби незаконного переміщення монет, датованих XIX століттям, грошові знаки Рейху, Радянського Союзу, книги початку ХХ ст., ікони на дерев’яній та металевій основі, раритетні німецькі газети «DAS REICH» 1942-1943 років, частина бивня мамонта вагою 8 кг тощо. Загалом майже 200 предметів.
За правилами, документи на ці речі їдуть до Києва, на розгляд Експертно-фондової ради з питань безплатного передавання вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно в дохід держави. Знаходяться там сьогодні, зокрема, і 28 книг, серед яких німецькі та польські видання кінця ХІХ — початку ХХ ст., «Кобзар» Т.Г.Шевченка (С.-Петербург. Книгопечатная Шмидт, Звенигородська, 20, 1907 р.в., 636 сторінок), ікони та медальйони датовані ХІХ — ХХ століттями.
Окрім того, як зазначив виконувач обов’язків начальника Львівської митниці ДФС Віталій Черкунов, готують для скерування на розгляд Експертно-фондової ради список з 50 предметів зброї, серед яких кавалерійський кірасирський палаш з піхвами, датований 1813 роком, кавалерійська солдатська шабля зразка 1822 року (з піхвами), англійська піхотна шпага зразка 1796 року, іайто-японська тренувальна шабля для айкідо тощо. Після ухвалення відповідних рішень, ці предмети передадуть музеям та релігійним установам.
Востаннє Львівська митниця ДФС передала 5 медалей Історико-архітектурному заповідникові в м. Жовква (Львівська область) та медаль за участь у війні з Китаєм 1894-1895 років, Японією 1894-1895 років — національному військово-історичному музеєві України. Важливо, що ці предмети, які є надбанням історії, нашого народу, залишаться в нашій державі і стануть доступними широкому загалу громадян, а не лише окремим колекціонерам.
Ірина ЄГОРОВА
для «Урядового кур’єру»