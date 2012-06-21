Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У Львові організували профілактичну акцію «Здорове місто». Впродовж двох тижнів кожен мешканець міста мав змогу безкоштовно проконсультуватися у фахівців та пройти медичне обстеження. Найбільше охочих хотіли отримати консультації щодо індексу маси тіла, виміряти артеріальний тиск, дізнатися про рівень глюкози у крові. Чимало з людей також виявили бажання пройти флюорографію, пройти ультразвукову діагностику молочних залоз.
За інформацією прес-служби міської ради, цьогоріч медичні містечка провели понад 10 тисяч обстежень. У кожного десятого відвідувача виявили патології.
Водночас на всіх локаціях працювали ще й пункти консультування щодо вибору сімейного лікаря та підписання декларацій. У Львові наразі підписали понад 180 тисяч декларацій.