Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Звістка про зухвале вбивство чоловіка на вулиці Небесної сотні в Рівному миттєво облетіла інформаційний простір. Хоча відомо поки що небагато: 42-річний підприємець, за скупою інформацією правоохоронців, уже судимий і причетний (увага!) до незаконного видобутку бурштину. Тобто, якщо раніше люди гинули безпосередньо в місцях видобутку, і матері тихо ховали своїх синів, то тепер на «бурштиновому фронті» вже працюють кілери.
А офіційний Київ мовчить: дуже вже не хочеться заганяти в законодавчі рамки бурштинового джина! Хоча й це, звісно, не означає, що стрілятися перестануть (не всім ці рамки сподобаються). Але законодавчо «правила гри» прописати треба. Інакше будемо мати суцільну гру без правил, яка тільки набиратиме обертів.