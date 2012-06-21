У Брюсселі відкрили особливий магазин вживаних речей. Іграшки, книжки, одяг чи предмети домашньої обстановки тут можна придбати за «дякую». Цей магазин, який працює у бельгійській столиці вже чотири місяці, виконує також функцію громадського центру та пункту збору благодійних коштів. За свою успішну діяльність проєкт уже отримав грант від міського Центру соціальних питань Брюсселя.

Концепція магазину з красномовною назвою Free Shop («Безкоштовний магазин») полягає в тому, що кожен покупець щодня може обрати одну річ за умови, якщо залишить записку-подяку тому, хто пожертвував магазину цей товар. Щодня послугами незвичайного секонд-хенду користуються 80—100 клієнтів. Речі від тих, хто хоче пожертвувати їх магазину, приймають без обмежень. «За допомогою безкоштовного магазину ми хочемо дати друге життя невикористаним або непотрібним речам, щоб ті, кому вони потрібні, не витрачали грошей на купівлю нових. Адже шафи середньостатистичної бельгійської родини наповнені речами, якими ніхто майже не користується», — розповів в інтерв’ю виданню The Brussels Times координатор проєкту Герд де Уайльд.

За даними Фонду МакАртура — приватної неурядової організації, яка надає фінансову підтримку некомерційним організаціями в 50 країнах, люди купують одягу більше, ніж їм потрібно. 80% пластикових іграшок потрапляють на смітники або їх спалюють. У 2019 році бельгійські домогосподарства загалом володіли майже 390 мільйонами електричних і електронних приладів, що становить близько 80 приладів на одне домогосподарство. Це на 14,5 мільйона приладів більше порівняно з 2017 роком.

Люди із середнім або високим прибутком рідко стають клієнтами Free Shop, визнає Герд де Уайльд, і тому тут соціальна місія незвичайного магазину беззаперечна. Найцікавіше спостерігати за тим, як людина, помітивши на полиці щось цікаве, починає вагатися: «Чи варто брати мені цю річ? Чи вона справді мені потрібна? А може, якщо я її візьму, її не отримає той, кому вона справді може знадобитися?». «Ця невпевненість, яка, на мій погляд, можливо, і зайва, водночас чудова. Адже відмова взяти щось безкоштовно також означає, що так ви віддаєте. Бо якщо ваші потреби задоволені, навіщо брати більше? Це риторичне запитання, яке в сучасному світі обмежених ресурсів маємо ставити собі частіше», — вважає Герд де Уайльд.

Грант, отриманий проєктом від міської влади, дасть змогу провести в магазині деякі зміни й ремонт. А в довгострокових планах авторів проєкту — розробити концепцію відкриття подібних магазинів по всій Європі.