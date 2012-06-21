Який вигляд має знайомий краєвид з висоти пташиного польоту? Для багатьох — досить незвичний. Як цей уманський куточок, який відзняв фотомайстер Євген Самученко. Назвав він його «Магічне дерево». Зробити такий знімок, розповів його автор, вдалося за допомогою сучасної техніки — дрона. Недавно його світлина потрапила до переліку найкращих на міжнародному конкурсі International Mountain, Nature and Adventure Photo Contest. Усього до шорт-листа потрапили дев’ять світлин фотографів з усього світу. Як повідомляють ЗМІ, вручати нагороди найкращим світовим фотографам планують 8 травня в Іспанії. Після цього роботу представлять на міжнародній виставці. Звісно, якщо не завадить карантин через розповсюдження коронавірусу.
Євген Самученко (псевдонім Q-lieb-in) родом з Одеси. Він призер багатьох міжнародних конкурсів серед фотографів. Знімає переважно природу та вулиці. Минулого місяця його фотопроєкт «Рожева планета» потрапив у список претендентів на одному з найбільших фотоконкурсів світу — Sony World Photo Awards. Чотири роки тому фото Євгена «Чумацький шлях над океаном хмар» було одним з найпопулярніших наукових знімків. Світлину було зроблено на висоті 4400 метрів на вершині Гімалаїв.