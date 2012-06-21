Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Для того, щоб надійно охороняти кордон, потрібно мати не лише добрі знання, а й практичні навички. Саме для їх здобуття у Чопський прикордонний загін прибули курсанти, які навчаються у Національній академії Державної прикордонної служби України. Протягом двох тижнів «шліфуватимуть» теорію практикою.
Хлопці й дівчата відпрацьовуватимуть усі тонкощі несення служби з охорони державної межі протягом двох тижнів. Їх включатимуть у прикордонні наряди, вони стажуватимуться на посадах начальників структурних підрозділів.
Щорічні такі стажування курсантів Національній академії Держприкордонслужби України дають змогу здобути практичні навички у реальних умовах обстановки на кордоні. Їх майбутні офіцери застосують уже за кілька місяців, коли вирушать у підрозділи охорони кордону і стануть вартовими державного кордону України.
Вже перші години занять, які з ними провели офіцери загону, підтвердили високий рівень підготовки майбутніх охоронців кордону.