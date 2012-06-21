Колонія мурах-канібалів чисельністю близько мільйона особин втекла з радянського ядерного бункера в Польщі, повідомляє Newsweek з посиланням на польських вчених.
Мурахи, замкнені в бункері, були виявлені в 2013 році. Через три роки, в 2016 році, команда вчених приступила до вивчення їх поведінки. Комахи не мали доступу до зовнішнього світу, а також джерел світла та їжі, проте їх чисельність продовжувала збільшуватися.
Було встановлено, що мурахи харчувалися тілами загиблих особин, саме це забезпечило виживання виду.
Вчені побудували для мурах вихід, щоб з'ясувати, чи залишить колонія своє місце проживання. Через рік було виявлено, що практично всі мурахи втекли з бункера.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»