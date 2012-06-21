Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Донецькій області відновила роботу Карлівська насосна станція, яка є частиною аварійної системи водопостачання західної частини прифронтового краю із населенням близько 400 тисяч людей. Об’єкт, що зазнав серйозних пошкоджень під час обстрілів влітку 2014 року і тривалий час перебував у напівзруйнованому і напівзатопленому стані, вдалося відновити завдяки зусиллям представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні. Вартість цього поки найбільшого інвестиційного проекту згаданої структури в Україні складає більше 800 тисяч доларів.
Роботи з відновлення зруйнованої насосної станції розпочалися влітку минулого року і завершилися напередодні нинішнього літа. Відтепер майже півмільйона жителів цієї території Донеччини отримали резервне джерело водопостачання на випадок надзвичайної ситуації, що, на жаль, не рідкість поблизу лінії розмежування. У разі пошкодження водопроводу каналу «Сіверський Донець-Донбас», Карлівська насосна станція зможе забезпечувати мешканців 12 районів області із водосховища, де запасів води вистачить на три-чотири місяці.