Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
У минулому році на Закарпатті припинено діяльність 48 автозаправних станцій, що діяли без належної дозвільної документації, а отже – незаконно. Вилучено понад 70 тонн паливно-мастильних матеріалів, які оцінюються у майже 2,3 мільйона гривень. Такими є основні підсумки 2019-го у боротьбі з незаконним обігом палива.
Не менш рішуче діють закарпатські правоохоронці і в цьому році. Виконуючи доручення Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука щодо виявлення всіх незаконних автозаправок і повного припинення їхньої діяльності, в області сформували робочу групу.
Маючи в своєму складі працівників кількох державних контролюючих органів, група 11-го січня обстежила місця ймовірного розташування нелегальних станцій у двох районах області – Ужгородському та Мукачівському. Обстеживши понад десять таких заправок, учасники групи – патрульні звертали увагу на відсутність погоджень із органами Національної поліції України щодо регулювання дорожнього руху в місцях розміщення автозаправних станцій. Порушників вимог притягнули до адміністративної відповідальності.