Сім днів — сім вистав, кожна з яких залишиться в пам’яті. Вони змусять по-новому поглянути на камерне сценічне мистецтво. Такий підсумок третього фестивалю «Під цвітом сакури», що завершився в Ужгороді. Вистави з участю мінімальної кількості акторів максимально наближені до глядача. Вони не передбачають наявності окремої сцени, залучаючи кожного глядача до творення театрального дійства. Саме так діє Мала сцена як окремий підрозділ Закарпатського обласного українського музично-драматичного театру імені братів Шерегіїв. Запропонований кілька років тому Малою сценою як експериментальний, цей фестиваль став традиційним.
Цьогоріч гостями ужгородської Малої сцени стали актори обласних українських академічних драматичних театрів Львова, Луцька, Івано-Франківська, а також двох відомих труп із Києва — «Колеса» та Молодого театру. На сцені оживали герої А. Чехова, Е.М. Ремарка, А. Шніцлера, М. Янчука, Лео Е. Манна, В. Сігарєва.
Кожна з вистав підтверджувала великий інтерес до камерного театру. Усі вони йшли з аншлагами, а по завершенні директор і художній керівник Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру Василь Марюхнич дякував акторам за майстерність, подаровані емоції. З його рук кожен акторський склад отримав диплом лауреата, а також подарунок у вигляді елегантної статуетки з кераміки, які виготовив скульптор Олександр Сопільняк.