З 4 до 10 січня на Тернопільщині відчути дух Різдва, народних звичаїв та обрядів зимових святкувань мали змогу 70 дітей з Луганської та Донецької областей. За інформацією прес-служби ОДА, прибули дві групи хлопчиків і дівчаток з Донеччини та одна — з Луганщини. Діти жили в родинах у Бережанському, Борщівському та Гусятинському районах.
На Гусятинщині Різдво святкували 17 хлопчиків і дівчаток з міста Соледар Бахмутського району Донецької області. Тут для них організували насичену культурну програму і змістовне дозвілля. Зустрівся з ними голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна. Діти розповіли йому, що цьогоріч змогли по-справжньому відчути атмосферу величного свята. Очільник Тернопілля висловив віру в те, що настане день, коли в українському Донецьку й Луганську замайорять синьо-жовті стяги, й побажав миру на всій українській землі.
Принагідно зазначити, що вже п’ятий рік поспіль згідно з дорученням голови облдержадміністрації й у межах програми «Схід та захід разом» діти з Донецької та Луганської областей відзначають Різдвяні свята на Тернопільщині.