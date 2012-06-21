Архітектурний комплекс Малий Галагов, створений в Ужгороді за часів Чехословацької Республіки, влада Закарпаття пропонує внести у перелік об’єктів, узятих на облік і охорону ЮНЕСКО.
Пропозицію, яку планують подати на затвердження уряду, вже активно опрацьовує керівництво Закарпатської облдержадміністрації. Відбулося засідання робочої групи, яка готує перелік документів, необхідних для подання у ЮНЕСКО. Учасники засідання, яке відбулося під головуванням заступника голови адміністрації Ольги Травіної, обговорили список із 44 об’єктів, у якому садово-паркові об’єкти та інженерні споруди, що їх пропонують взяти під охорону. Серед об’єктів — історичний міст Масарика, пожежні гідранти, підпірна стінка, мощення вулиць тощо.
Джерела фінансування, процес виготовлення історичних довідок потребують окремого обговорення, а власники споруд — уточнення. «Залучимо до роботи кваліфікованих спеціалістів, які мають досвід. Зволікати з реалізацією цього амбітного для обласного центру і всього краю плану не можна», –– зазначила Ольга Травіна.