У деяких містах Донецької області проведуть спеціальні заняття з робототехніки для місцевих дітей і підлітків. Такі курси «Лабораторія роботів» для юних краян віком 8—15 років заплановано провести в Мирнограді, Новогродівці, Покровську, Родинському, Селидовому та Українську. Під час цих технічних уроків малим донеччанам запропонують програмувати датчики і двигуни, досліджувати всі механізми й загалом учитися самотужки створювати автономних роботів.
Ініціатор та організатор безплатних курсів — громадська організація «Молодіжний хаб Покровська», створена свого часу студентами вишу-переселенця Донецького національного технічного університету. Активісти організації прагнуть залучити дітей і підлітків до технічної творчості й зокрема до математики, програмування, конструювання і допомогти їм набути навичок працювати в команді, вміти якісно презентувати власні проєкти. А безпосередньо працювати залежно від віку малим курсантам «Лабораторії роботів» запропонують із сучасними конструкторами Lego Wedo 2.0 та Lego Mindstorms.