Вчені з кафедри біологічних наук з Університету Буффало встановили, що остання популяція мамонтів була ізольована на острові Врангеля в Арктиці і тут вони прожили довше, ніж інші.
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Вивчався генетичний матеріал решток тварин на острові, особливості виду, можливості появи дефектів, що ускладнюють продовження роду, розвиток і здатність до сприйняття запахів. Головним фахівцем, який працював над вивченням цього питання, був Вінсент Лінч.
Під час досліджень вдалося з'ясувати, що загибель мамонтів сталася через генетичні мутації.
Команда експертів порівнювала ДНК мамонта, азіатських слонів і мамонтів з інших популяцій. Результати показали, що через те, що це були останні представники, відбувалося схрещування споріднених особин.
Згідно з отриманими результатами, спочатку були синтезовані трансформовані гени. При цьому здійснювався контроль взаємодії білків з іншими молекулами. Клітини змусили виробляти ген і тримати під контролем правильну роботу білка. у результаті вчені висунули одну з гіпотез, що останні представники не мали нюху і накопичували трансформовані гени.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»