Міністр закордонних справ Норвегії Іне Сьорейде дотримала слова й відвідала прифронтовий Маріуполь. Вона ознайомилася з контрольно-пропускним пунктом «Харчовик», поспілкувалася з прикордонниками і жителями краю. З огляду на активну учать Норвегії в міжнародному проекті «Безпечна школа» пані Сьорейде скористалася можливістю відвідати школу в Талаківці.
Норвегія — один із постійних партнерів України, бо відчутно підтримує нас політично й матеріально: щороку надає фінансово-технічні кошти, які спрямовують на пріоритетні напрями підтримки реформ системи державного управління, енергетики тощо. Важливе надання гуманітарної допомоги для подолання негативних наслідків воєнних дій: Норвезька рада у справах біженців фінансує проекти з розмінування Донбасу.