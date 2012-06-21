Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Маріупольське ТТУ візьме в Європейському банку реконструкції та розвитку кредит у розмірі 30,5 мільйона євро для придбання нових тролейбусів.
У понеділок на сесії міської ради депутати підтримали рішення «Про надання згоди для КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» про укладення кредитного договору з ЄБРР під гарантії Маріупольської міської ради».
Як уточнив директор департаменту транспорту Василь Клат, у приморському місті дуже гостро стоїть проблема забезпечення тролейбусами і автобусами. Приміром, зараз у ТТУ всього 49 тролейбусів, 11 із яких потребують ремонту. А ось завдяки згаданому кредиту для міста зможуть закупити відразу 72 тролейбуси. І це дуже доречно, оскільки до кінця року тут планують відкрити нову тролейбусну лінію, яка з’єднає мікрорайони «Західний» і АС-2. Окрім того, сам факт співпраці з ЄБРР засвідчив, що Маріуполь, попри близькість до лінії розмежування, залишається відкритим і привабливим для інвестицій від фінансових партнерів з Європи.