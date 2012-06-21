Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Представники Міністерства закордонних справ Швейцарії, побувавши у Маріуполі з гуманітарною місією, передали місцевому Центру здоров’я жінки і дитини сучасне медичне обладнання на суму понад 150 тисяч євро.
Зокрема медичний заклад отримав апарати легеневої вентиляції, кардіографи, педіатричний бронхоскоп, кисневі концентратори, портативні електрокардіографи тощо, які дуже необхідні малюкам, а тому будуть встановлені і запрацюють вже у найближчий час.
До речі, це вже другий акт безкорисливої допомоги від Швейцарії маріупольським лікарям медичного закладу та його малим пацієнтам. А коментуючи цей факт, заступник міського голови Маріуполя Оксана Сухова, навіть назвала приморське місто прикладом правильного освоєння грантів.
«Ми відкрито розповідаємо про свої проблеми і досягнення, а тому немало зарубіжних партнерів відгукуються на заклики про допомогу, оскільки бачать, що міська влада намагається максимально допомогти людям», – каже вона.