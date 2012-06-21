Павло КУЩ,
«Урядовий кур'єр»
Гірничо-металургійна група компаній «Метінвест», до якої входить і приватне акціонерне товариство «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча», заплатила більше 10, 5 мільйона гривень за порушення природоохоронного законодавства. Причому згадане потужне підприємство вперше змушене було розкошелитися на подібний великий штраф за порушення у сфері поводження з шкідливими відходами виробництва, виявлені у ході позапланової перевірки. Фахівці державної екологічної інспекції нарахували заподіяні збитки довкіллю на згадану суму і власники комбінату сплатили штраф в повному обсязі у досудовому порядку.
За словами керівника Держекоіспекції Єгора Фірсова, завдяки злагодженій роботі інспекторів та бездоганному дотриманню всіх відповідних процедур згадана претензія щодо порушення законодавства металургами навіть не оскаржувалася. «Цей приклад варто наслідувати й іншим суб’єктам господарювання, які вчиняють порушення та наносять шкоду довкіллю. Не варто намагатися уникнути відповідальності. Порушили – майже честь це визнати та компенсувати збитки», – переконаний він.