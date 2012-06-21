Вікторія ВЛАСЕНКО

"Урядовий кур'єр"

У Європі в перші дні пандемії коронавірусу людей, які носили маски на вулицях чи магазинах, проводжали здивованими поглядами. Тепер перехожі в медичних і саморобних масках чи навіть у респіраторах – звична картина сьогодення. Хоча влада більшості західних країн спочатку не запроваджувала практику масового носіння масок. Проте нині чимало держав зобов’язують або рекомендують громадянам затуляти масками рот та ніс.

Суперечливі офіційні рекомендації, які є різними в країнах-членах ЄС, створюють враження, що координація дій у галузі охорони здоров’я у розпал серйозної кризи відсутня. А громадяни почуваються розгубленими і кинутими напризволяще. Ясності не додає й те, що від початку пандемії у Всесвітній організації охорони здоров’я весь час повторювали, що маски для обличчя мають носити лише ті, хто вже хворий, і ті, хто лікує інфікованих.

У рекомендаціях відповідних органів країн-членів ЄС теж немає єдності. Тоді коли такі країни, як Чехія, Словаччина, Австрія ввели обов’язкове носіння масок, у Німеччині, Франції та Бельгії дотримуються більш вузьких рекомендацій, наголошуючи, що маски обов’язкові лише для медичних працівників. А у ВООЗ минулого тижня обережно заявили, що поради організації щодо цього питання «змінюються та розвиваються разом із пандемією».

Постійна зміна порад та застережень щодо захисних масок не лише викликала неспокій серед громадян, а породжує підзору, що у цьому питанні влада керується прагматичними причинами, а не науковими аргументами. Багато хто переконаний, що глобальна нестача захисних засобів змусила ВООЗ переконувати людей не носити їх, щоб таким чином масок вистачило лікарям та медсестрам, пише Politico.

Наприклад, у Франції стратегічні запаси масок були сформовані в 2000-х, коли уряд був занепокоєний поширенням пандемії пташиного грипу. У 2012 році вони становили близько 1,4 мільярда одиниць, проте відтоді вони не поповнювалися, і у 2020 році ця кількість скоротилася до 150 мільйонів штук. А у Бельгії у 2009 році було знищено 32 мільйони хірургічних масок у зв’язку з тим, що у них закінчився термін придатності, оскільки маски були закуплені у 2006 році в період поширення у світі свинячого грипу. Після цього бельгійська влада вирішила не поповнювати цей стратегічний запас, щоб зекономити гроші податкоплатників.

Немає єдиної рекомендації і з приводу того, який саме тип маски може вважатися достатнім для захисту. Щоб залишити медичні маски промислового виробництва для лікарів, влада Чехії оголосила, що громадяни можуть виготовляти маски з будь-якого бавовняного матеріалу або ж затуляти обличчя банданами чи шарфами. Хоча науково не доведено, чи дає такий спосіб захисту хоча б якийсь ефект.

Німецький Інститут Роберта Коха, який займається питаннями поширення інфекційних захворювань, оприлюднив свою рекомендацію, у якій наголосив, що звичайна захисна маска здатна знизити ризик зараження іншої людини через краплинки мокротиння, породжені кашлем чи чханням. «Маски з тканини можуть допомогти стримувати крапельки під час кашлю або простої розмови, але вони не допомагають захистити самого власника маски», –заявив журналістам директор Інституту Лотар Вілер.

Проте, схоже, що американський президент Дональд Трамп сприймає масове носіння масок доволі серйозно, бо заявив, що, якщо кожен затулятиме обличчя хоча б шарфом, це зможе допомогти запобігти поширенню коронавірусу.

Щодо самого факту носіння масок, то з цього приводу кожна країн-член ЄС також має свої рекомендації та нюанси. У Чехії та Словаччині всі без винятку і скрізь мають носити маски. В Австрії рекомендують надягати маски у супермаркетах, де, до речі, кожному покупцеві ці маски видають безкоштовно. Минулого тижня Болгарія також розповсюдила норму про обов’язкове носіння масок. Проте цей наказ було скасовано наступного ж дня, оскільки від громадян почали находити скарги до болгарського уряду з вимогами надати населенню маски у необхідній кількості. Тому зараз у країні носіння масок – лише рекомендація.

Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що представники федеральної влади усіх земель дійшли згоди з приводу того, що громадян не треба зобов’язувати носити маски. Але, наприклад, влада міста Йена у Тюрингії оголосила, що всі жителі міста повинні носити маски на вулицях та у громадських місцях. У Бельгії масове носіння масок не пропагують. Більше того, голова урядової комісії з питань запобігання пандемії, головний вірусолог Стівен ван Гухт не раз заявляв про те, що носіння масок на вулиці не має жодного сенсу, закликаючи громадян натомість дотримуватися соціальної дистанції та мити руки. А федеральний міністр охорони здоров’я Бельгії Меггі Де Блок назвала носіння масок емоційною реакцією на пандемію, «що створює враження захисту». Проте в країнах, де пандемія набула загрозливих масштабів, навіть попри відсутність відповідних розпоряджень влади, люди скрізь носять маски. Італійські ЗМІ навіть повідомляють про випадки нападів з боку перехожих на людей, які не затуляли на публіці своїх облич.