На думку деяких дослідників маски для обличчя почали використовувати ще на початку бронзового століття. Однак, широке поширення цей продукт отримав в Стародавньому Єгипті. Служниці готували для знаті суміші на жировій основі, а також в рецептуру входили мед, молоко, глина. Основним завданням було відбілювання покривів, а також вони знімали запалення, вирівнювали рельєф, очищали. В кінці XIX століття, коли мода на блідість поступово витісняється прагненням мати гладку шкіру з натуральними відтінками, маски для лиця стають основним способом досягнення такого ефекту. Розробкою формул і безпосередньо приготуванням тепер займаються аптекарі. До складу включаються фруктові суміші, рослинні олії, трав'яні настої або відвари.
Рекомендації по підбору
На початку XX століття цей продукт отримує нові можливості, наприклад, антивікову дію, а в 50-ті він виготовляється промисловим способом. Формули продуктів складаються в науково-дослідних лабораторіях. Результативність стає вище, а спектр можливостей охоплює, як базовий догляд так і рішення досить вузьких проблем. Мультирегіональний інтернет-магазин МЕЙКАП пропонує різноманітну колекцію масок для обличчя. При підборі варіанта враховуємо такі аспекти:
• Тип шкіри. Сьогодні багато виробників пропонують універсальні засоби. Та коли потрібен продукт з класичним набором можливостей – живлення, зволоження, тонізація, то цей фактор слід обов'язково враховувати.
• Заявлена дія. Сучасні варіанти зазвичай наділені різними можливостями. Вони можуть одночасно відновлювати структуру, підтягувати контури, освітлювати пігментацію, зменшувати глибину зморшок. Тому важливо чітко сформулювати завдання, яке необхідно вирішити, і в переліку можливостей вона повинна стояти на першій позиції.
• Частота застосування. Більшість варіантів використовуються 1-3 рази на тиждень протягом місяця.
• Рецептура. Кількість алергіків неухильно зростає, тому обов'язково ознайомтеся з переліком інгредієнтів, можливо в нього входять компоненти, які ваша шкіра не переносить. Важливою перевагою є інформація, що продукт пройшов дерматологічне тестування.
• Форма. Класичними вважаються кремові текстури, але сьогодні особливою популярністю користуються тканинні, гідрогелеві, альгінатні варіанти, які прийшли до нас з азіатської косметики. Вони відрізняються багатокомпонентними формулами, способом нанесення, тривалістю процедури.
Правильне застосування масок для обличчя допоможе впоратися з різними проблемами шкіри і підвищить вашу привабливість.