Через масштабні лісові пожежі в Австралії забруднення повітря в Мельбурні досягло небезпечного рівня.
Про це повідомляє ABC.
Через надзвичайний рівень забруднення не працюють відкриті басейни, а організатори Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу скасували проведення матчів.
Раніше повідомлялося, що на південну частину Австралії наступає нова хвиля спеки, яка може загострити проблему масташбних лісових пожеж і розширити їх. В зв'язку з цим, місцева влада штату Вікторія дали розпорядження про нову евакуацію населення.