Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Допомогу українському населенню збирали всі охочі та небайдужі жителі Латвії та Швеції. До заходу долучилися навіть діти, як розповідають представники міжнародної делегації Латвійської Республіки.
«Для нас дуже важливо допомагати жителям прифронтових міст. Ми розуміємо, що подекуди людям доводиться виживати навіть без світла чи води, тому намагаємося хоч якось вам допомогти», – сказав Надзвичайний та повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні Юріс Пойканс, який очолював делегацію.
Як повідомив головний капелан збройних сил Латвійської Республіки Елмарс Плявіш, це вже 16 гуманітарний вантаж від Латвійської Республіки.