Щороку до послуг українських медиків, які працюють у службі екстреної медичної допомоги, звертаються понад 10 мільйонів громадян. Бригади швидкої здійснюють 8—9 мільйонів виїздів до хворих. У середньому на лікарську або фельдшерську бригаду припадає 10—12 виїздів.

Висока кваліфікація, мобільність і відповідальне ставлення медиків цієї служби завжди мають бути на висоті, адже йдеться про найголовніше — здоров’я людини. Встигнути надати допомогу дуже часто означає врятувати її від смерті.

Для порятунку людини надважлива узгодженість дій усіх членів бригади. Фото Олени СУХАНОВОЇ

Всеукраїнська  першість проходить не лише для того, щоб визначити найкращих, а й щоб поділитися досвідом і показати сучасні практики надання невідкладної медичної допомоги. Такі завдання стояли і перед ювілейними 10-ми змаганнями. На попередніх у Черкасах перемогли закарпатські медики, тож цьогоріч саме вони приймали гостей удома, в Ужгороді.

Участь брали  34 команди з різних областей України, представляючи 52 тисячі фахівців вітчизняної екстреної меддопомоги та медицини катастроф. Приїхали й команди із-за кордону — з Румунії, Литви, Словаччини та Польщі. Усіх їх вітали керівники області та Українського науково-практичного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф, представники Міністерства охорони здоров’я України. До учасників з напутніми побажаннями звернувся професор університету Віндельбір із США Браян МакМюррей.

Три дні знання і практичні навички в умовах, максимально наближених до реальних, демонстрували лікарські, фельдшерські та студентські бригади. Опрацьовували клінічні випадки й давали собі раду в різноманітних змодельованих ситуаціях. Судді на чолі із професором Віталієм Крилюком контролювали точність виконання медичних протоколів. Перші три місця на змаганнях «Закарпатські медичні ралі-2019» завоювали Полтавський і Сумський обласні центри екстреної медичної допомоги, Закарпатський територіальний. У змаганнях  іноземних команд на місцях із першого по третє розташувалися Литва, Польща та Словаччина. А студенти продемонстрували, що на сході України зростають висококваліфіковані фахівці галузі: дві команди — Донецького національного та Запорізького державного медичних університетів стали призерами, посівши друге й третє місця. Чемпіонство серед студентів — за гостями з Литви.

Під час  першості визначився й абсолютний чемпіон. Ним стала команда приватної клініки «Оберіг» із Києва.

Названо переможців в 11 різноманітних конкурсах професійної майстерності. На триденному ралі організатори знайшли час і для проведення науково-практичної конференції, яка допомогла поліпшити знання та вдосконалити навички бригад екстреної медичної допомоги.