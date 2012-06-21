Щороку до послуг українських медиків, які працюють у службі екстреної медичної допомоги, звертаються понад 10 мільйонів громадян. Бригади швидкої здійснюють 8—9 мільйонів виїздів до хворих. У середньому на лікарську або фельдшерську бригаду припадає 10—12 виїздів.
Висока кваліфікація, мобільність і відповідальне ставлення медиків цієї служби завжди мають бути на висоті, адже йдеться про найголовніше — здоров’я людини. Встигнути надати допомогу дуже часто означає врятувати її від смерті.
Всеукраїнська першість проходить не лише для того, щоб визначити найкращих, а й щоб поділитися досвідом і показати сучасні практики надання невідкладної медичної допомоги. Такі завдання стояли і перед ювілейними 10-ми змаганнями. На попередніх у Черкасах перемогли закарпатські медики, тож цьогоріч саме вони приймали гостей удома, в Ужгороді.
Участь брали 34 команди з різних областей України, представляючи 52 тисячі фахівців вітчизняної екстреної меддопомоги та медицини катастроф. Приїхали й команди із-за кордону — з Румунії, Литви, Словаччини та Польщі. Усіх їх вітали керівники області та Українського науково-практичного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф, представники Міністерства охорони здоров’я України. До учасників з напутніми побажаннями звернувся професор університету Віндельбір із США Браян МакМюррей.
Три дні знання і практичні навички в умовах, максимально наближених до реальних, демонстрували лікарські, фельдшерські та студентські бригади. Опрацьовували клінічні випадки й давали собі раду в різноманітних змодельованих ситуаціях. Судді на чолі із професором Віталієм Крилюком контролювали точність виконання медичних протоколів. Перші три місця на змаганнях «Закарпатські медичні ралі-2019» завоювали Полтавський і Сумський обласні центри екстреної медичної допомоги, Закарпатський територіальний. У змаганнях іноземних команд на місцях із першого по третє розташувалися Литва, Польща та Словаччина. А студенти продемонстрували, що на сході України зростають висококваліфіковані фахівці галузі: дві команди — Донецького національного та Запорізького державного медичних університетів стали призерами, посівши друге й третє місця. Чемпіонство серед студентів — за гостями з Литви.
Під час першості визначився й абсолютний чемпіон. Ним стала команда приватної клініки «Оберіг» із Києва.
Названо переможців в 11 різноманітних конкурсах професійної майстерності. На триденному ралі організатори знайшли час і для проведення науково-практичної конференції, яка допомогла поліпшити знання та вдосконалити навички бригад екстреної медичної допомоги.