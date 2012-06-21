Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
Унікальну відзнаку «Чиста лікарня, безпечна для пацієнта» одержала Черкаська обласна лікарня від Асоціації «Служба організацій інфекційного контролю», заснованої з метою поширення знань про наслідки ВІЛ та організації заходів безпеки персоналу та пацієнтів закладів.
Одразу шість відділень черкаської обласної лікарні та перинатального центру пройшли перевірку медичного «ревізора». Медзаклад став третім на Черкащині, який нагородили почесною табличкою.
Щоб пройти перевірку, лікарі за кілька місяців переформатували роботу одразу кількох відділень, оновили палати за найвищими стандартами якості і обслуговування хворих.