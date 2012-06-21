Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
До Донецької області вже надійшла дуже очікувана і необхідна гуманітарна допомога з Китаю, зокрема місцеві медики нарешті отримали тести, які використовуються для виявлення коронавірусної загрози.
Як уточнив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко, у розпорядженні фахівців тепер є 5000 швидких тест-систем і 18 лабораторних тестів, а ще 900 респіраторів класу F3 та 430 ізоляційних одноразових медичних халатів. Також ще 3200 респіраторів до області надіслали поштою з Одещини.
Швидкі тест-системи відразу ж передали до місцевих інфекційних лікарень та тих медичних закладів, де є інфекційні відділення. Окрім того, у області вже закупили ампліфікатор та іншу відповідну апаратуру, яку встановлюють у обласному центрі профілактики та боротьби зі СНІДом, що розташований у Слов’янську. Завдяки згаданому обладнанню у донецьких медиків відтепер з’явиться можливість проводити тести на коронавірусну інфекцію безпосередньо на Донеччині. І не тільки в північній частині області, оскільки зараз очікується надходження подібної сучасної лабораторії ще й до південного Маріуполя.