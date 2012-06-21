Чим вища температура влітку, тим більше випадків отруєння. Через спеку навіть корисні продукти стають небезпечними. Дієтологи повідомили, що літній раціон повинен бути легким для організму, щоб виключити ризик серйозних захворювань шлунково-кишкового тракту.
Які продукти не варто вживати у спеку:
1. Кондитерські вироби (тістечка і тортики). Такі продукти містять занадто багато цукру, через що організм зневоднюється. Швидкі вуглеводи не наситять тіло енергією, а викликають різкий сплеск глюкози в крові, що особливо небезпечно в літню пору. Лікарі рекомендує замінити солодощі свіжими фруктами.
2. Кава. Напої з кофеїном викликають спрагу і зневоднення. У спеку краще вживати теплий зелений чай.
3. Жирна їжа, копченості. Організм витрачає занадто багато енергії на перетравлення цих продуктів, через що влітку може виникнути запаморочення і слабкість.
4. Соус, маринад, майонез. Ці літні «вбивці» можуть спричинити харчове отруєння, тому що при високих температурах вони дуже швидко псуються.
5. Алкоголь. Спиртні напої звужують судини, через що порушується теплообмін організму.
6. Морозиво. Медики не радять «налітати» на цей холодний продукт, тому що в морозиві дуже багато цукру, що призводить до зневоднення.
7. Чіпси і сухарики. Ці продукти небезпечні не тільки влітку, проте в спеку глутамат натрію завдає особливо сильної шкоди.
8. Вуличний фастфуд. Шаурму, гамбургери і пиріжки потрібно виключити зі свого літнього раціону.
9. Сирі яйця. Сальмонела швидше розмножується в спеку, тому вживати яйця потрібно тільки після термічної обробки.
10. Солодка «газована вода». Ці напої «напхані» цукром, через що організм зневоднюється.
Дієтологи радять їсти легкі продукти, які насичують організм енергією і добре перетравлюються.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»