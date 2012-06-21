Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Урядовий комітет під головуванням Степана Кубіва 5 липня 2018 року схвалив ініційований Мінекономрозвитку проект Постанови Кабінету Міністрів України щодо змін у механізмі здійснення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації кадрів у 2018 році.
Зокрема, проектом постанови передбачено такі зміни на 2018/2019 навчальний рік, як заборона перерозподілу обсягів замовлення між галузями знань. Відтак учбові заклади не матимуть права у разі недобору на технічні спеціальності збільшити кількість, наприклад юристів. Ця практика уже призвела до розбалансування ринку праці на користь популярних серед молоді, але незатребуваних професій та часто є причиною труднощів з пошуком роботи для випускників спеціальностей, які навчалися за державним замовленням внаслідок перерозподілу обсягів замовлення.
Державне замовлення за освітнім напрямком «Право» для бакалаврів та магістрів заочної форми навчання пропонується скасувати у зв'язку з фактичною відсутністю заявок.
У подальшому, на 2019/2020 навчальний рік, пропонується формувати державне замовлення з урахуванням потреб ринку праці та економіки. Так, згідно з новим механізмом, студенти за найбільш затребуваними на ринку праці напрямами підготовки (зокрема інженерними, технічними, аграрними тощо) отримають додаткову мотивацію – більш високу стипендію та додаткові соціальні пільги при першому працевлаштуванні.
Аналіз та прогнозування ринку праці мають стати обов’язковими. На їхній напрацюють відповідну методику формування державного замовлення на наступні навчальні роки. Аналіз, зокрема, включатиме дослідження стану безробіття для внесення змін до державного замовлення на наступний рік з урахуванням реальної потреби ринку праці у фахівцях конкретних спеціальностей. Буде запроваджено систему моніторингу працевлаштування за напрямами підготовки та видами економічної діяльності для наступного коригування обсягів державного замовлення на наступний навчальний рік.
«Сьогодні державне замовлення не відображає потребу ринку. Ми випускаємо більше юристів та економістів, ніж потрібно, водночас суттєво недобираємо інженерів, математиків та інших спеціалістів, яких підприємства дуже потребують. Тож складається парадоксальна ситуація – держава спочатку оплачує навчання непотрібної професії, допомогу по безробіттю, якщо людина не може знайти роботу за спеціальністю, а потім ще й перепідготовку. А фахівців з потрібних професій підприємства наймають за кордоном, бо українських не можуть знайти. Ми маємо негайно виправити цю ситуацію заради майбутнього української економіки», – прокоментував необхідність змін Степан Кубів.
Проект постанови, підтриманий Міністерством освіти і науки, буде найближчим часом переданий на розгляд уряду. Постанова у разі її схвалення дозволить поліпшити ситуацію на ринку праці, скоротити безробіття та запобігатиме відтоку кваліфікованих кадрів за кордон.