У присутності Президента Петра Порошенка підписано два фінансово-кредитні документи. Угоду «Розширення метрополітену в місті Харкові» між Україною і ЄБРР підписали міністр фінансів Олександр Данилюк і керуючий директор банку в країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж. Урядовець поставив підпис і під угодою «Розширення системи харківського метрополітену» між Україною та Європейським інвестиційним банком». З боку банку її підписав директор кредитних операцій у країнах Східної Європи Ліонель Рапай.
Нову ділянку метро будуватимуть у напрямку аеропорту, що стане додатковим поштовхом для розвитку авіаційного хаба Харкова. Кредити по 160 мільйонів євро від обох банків довгострокові й низьковідсоткові. Місцевий бюджет надає на цей проект 320 мільйонів гривень.
На реалізацію проекту з будівництва двох станцій метро витратять небагато часу, і вже за чотири роки буде збудовано нове депо, оновлено рухомий склад, повідомляє департамент прес-служби АП. У межах проекту планують придбати понад 85 нових вагонів метро.