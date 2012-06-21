Рівнянин Михайло Романчук, який щойно відзначив 22-й день народження, виборов «золото» на дистанції 800 метрів вільним стилем на першому в історії об’єднаному чемпіонаті Європи з літніх олімпійських видів спорту. Він проходить у британському місті Глазго.
На початку дистанції Михайло відставав від лідерів, проте ближче до середини вирвався вперед, а наприкінці на кілька метрів випередив суперників і приплив за 7:42.96. Друге місце здобув італієць Грегоріо Палтріньєрі, третє — німець Флоріан Веллброк.
Це вже друге Михайлове «золото» на цьогорічному чемпіонаті, який відбувається із 2 по 12 серпня. Минулого тижня плавець здобув європейську першість на дистанції 400 метрів вільним стилем. А потому — ще й «срібло» на дистанції 1500 метрів. І в обох запливах Михайло встановив національні рекорди України.
Михайло Романчук — учень Рівненської обласної школи вищої спортивної майстерності й найбільш титулований рівненський спортсмен. Його тренер — рівнянин Петро Нагорний.