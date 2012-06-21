Днями представники громадськості обговорили питання про стан атмосферного повітря та водного середовища в місті, причини, наслідки та шляхи поліпшення ситуації. За даними Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, вміст формальдегідів у повітрі у 3—7, а подекуди і в 9—10 разів перевищує гранично допустимі концентрації, діоксиду азоту — в півтора раза. Миколаїв стабільно входить до десяти міст України з найбруднішим повітрям, залишивши позаду навіть Кривий Ріг. Звісно, така екологічна ситуація напряму позначається на здоров’ї жителів міста. За даними управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, кількість недужих на онкологічні захворювання та захворювання дихальних шляхів невпинно зростає.
Під впливом геополітичних та макроекономічних чинників протягом останніх десятиліть Миколаїв переорієнтувався з міста корабелів на місто-порт: обсяг перевалювання вантажів збільшився вдесятеро, перевищивши 30 мільйонів тонн на рік. У зв’язку з тим, що в місті немає підприємств металургійної, хімічної та вугільної промисловості, основний забруднювач атмосферного повітря — автотранспорт. Передовсім це стосується великовантажного транспорту, що прямує міськими вулицями й дорогами до портів і терміналів: за рік таких автомобілів налічується понад 500 тисяч. Забруднювачі акваторії Південного Бугу та Південнобузького лиману — судна, що заходять у порти Миколаєва.
За словами доктора біологічних наук Людмили Григор’євої, найперша причина забруднення повітря, визнана у світі, — викиди автотранспорту. Автомобілі, які працюють на газі, викидають удвічі-втричі більше, ніж ті, які використовують бензин. Вона розповіла, що, згідно з державною методикою, рівень забруднення атмосфери в Миколаєві належить до високого на межі з дуже високим. А за даними спостережень Національної гідрометслужби України, за перше півріччя 2019-го Миколаїв — лідер в Україні з концентрації формальдегіду в атмосферному повітрі.
Серед промислових підприємств найбільший забруднювач атмосферного повітря в регіоні за кількістю викидів — Миколаївський глиноземний завод. Про це свідчать дані управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації. У зв’язку зі збільшенням обсягів виробництва у 2018 році підприємство викинуло в атмосферу 2362,3 тонни забруднювальних речовин, що на 244,7 тонни більше, ніж у 2017-му. До переліку основних забруднювачів області належать 11 підприємств, обсяги викидів яких перевищують 100 тонн на рік. Це 68,4% обсягів викидів усіх підприємств області і сягають вони 8,952 тисячі тонн.
Серед великих забруднювачів повітря — Югцемент, АТ «Миколаївгаз», філія «Укртрансгазу» в Миколаївській області та інші великі підприємства. Крім того, в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення викинуто 2 мільйони тонн парникового газу, який впливає на зміну клімату. За даними Головного управління статистики в Миколаївській області, в загальній кількості забруднювальних речовин стаціонарних джерел домінували викиди метану 25,9%, тверді речовини 23,8% і сполуки азоту 23,4%.
Учасники обговорення актуальних для міста екологічних проблем ухвалили рекомендації поліпшення ситуації, які передали до місцевих органів влади.