Уперше за останні 15 років працівники таких галузей, як ЖКГ, освіта, медицина і культура, отримали службове житло. Ордери на одно- і двокімнатні квартири вручені 12 миколаївським родинам. Серед них сім’ї двірника, майстра технічної дільниці, вчителів, вихователя дитячого садочка, керівників творчих колективів, лікарів. За рахунок бюджету міста всі квартири відремонтовано, в них комфортні умови для новоселів.
Як зазначив під час вручення ордерів Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, Миколаїв посідає друге місце у країні після Харкова за темпами виконання програми доступного житла та молодіжного кредитування. Він зазначив: оскільки Миколаїв надає значні кошти на співфінансування цих програм, у Міністерстві розвитку громад та територій України пообіцяли додати до кінця року Молодіжному фонду міста ще 8 мільйонів гривень.