Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Миколаєві небайдужі містяни провели акцію «Намалюй життя», в рамках якої зафарбовували написи і телефони на будинках, які рекламують наркотики.
В акції взяли участь поліцейські, активісти молодіжних організацій міста, представники ради з питань молодіжної політики при міському голові та представники інших громадських об’єднань.
«Ми виступаємо за те, щоби таких написів стало менше. Також закликаємо представників громадських організацій, молодь та всіх небайдужих мешканців міста долучатися до цієї акції. Якщо ви бачите написи, які рекламують наркотики – зафарбовуйте їх, будемо рятувати наше суспільство разом», – зазначив начальник управління молодіжної політики міськради Олександр Рябенко.
Співробітник Управління протидії наркозлочинності Сергій Володін повідомив, що «Намалюй життя» приурочили до Міжнародного дня боротьби зі зловживанням наркотиками й їхнім незаконним обігом, втім подібні заходи проводитимуться постійно. Він також закликав долучатися усіх небайдужих, адже на будинках ще сотні написів, які потрібно замалювати. Протягом лише декількох годин було очищено від інформаційно-шкідливих написів десятки міських об’єктів.