Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Кожен третій безробітний, який перебуває на обліку в Миколаївській обласній службі зайнятості, — людина віком до 35 років. Саме молоде покоління у процесі пошуку роботи стикається з перешкодами, які притаманні саме цій віковій категорії: соціальна незрілість, брак трудового досвіду і професійних навичок. Усього на обліку в регіоні понад 11 000 осіб віком до 35 років. Серед них 37,4% — службовці, 43,5% мають робітничі професії, 19,1% — особи без професії або такі, які працювали на місцях, що не потребують спеціальної підготовки.
Одна з характеристик сучасних соціально-економічних умов — жорстока конкуренція на ринку праці. Саме молодь вирізняється тривалою працездатністю, схильністю до розвитку і творчим підходом до професійної діяльності, сприйнятливістю інноваційних змін і високим рівнем мобільності. Зайнятість для молодих — це не лише джерело доходу, а й умова професійної самореалізації та соціальної інтегрованості.
Як зазначає директор Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько, робота з молоддю, а саме мотивація до трудової активності — один з пріоритетних напрямів роботи державної служби зайнятості. Нині для успішного працевлаштування цієї категорії клієнтів упроваджують нові форми роботи, інноваційні проєкти, вдосконалюють електронні сервіси.
З огляду на досить високий рівень молодіжного безробіття Миколаївська обласна служба зайнятості провела соціологічне опитування серед осіб цієї категорії, в якому взяли участь 886 осіб, які перебувають на обліку.
Як з’ясувалося під час дослідження, портрет шукачів роботи серед молоді такий. 65% — жінки, 35% — чоловіки, з-поміж них найбільше потребують роботи люди віком 26—35 років (77%); середню освіту мають 31%, професійно-технічну — 36,5%, вищу — 29%; трудового стажу взагалі немає у 17% опитаних.
Для більшості молодих (66,7%) можливість працювати означає матеріальну незалежність, для 48,8% — спосіб знайти своє місце в житті, інші бажають реалізувати свої професійні плани.