Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Європейський інвестиційний банк виділить 176 мільйонів євро для добудови Ташлицької ГАЕС, що експлуатується Южноукраїнським енергокомплексом. Ця новина викликала негативну реакцію з боку громадськості Миколаївщини. Адже проєкт добудови ГАЕС не пройшов процедуру національної оцінки впливу на довкілля, а початок цієї процедури у 2018-му році викликав вкотре хвилю громадських протестів, у ході якої вісім тисяч громадян поставили свої підписи проти реалізації проекту. Науковці та громадські організації подали свої обґрунтовані заперечення щодо його впровадження.
Добудова Ташлицької ГАЕС у складі гідроагрегатів 3-6 з поетапним підвищенням нормального підпірного рівня Олександрівського водосховища на річці Південний Буг до позначки 20,7 метрів містить низку технологічних рішень, які призведуть до значних екологічних, соціальних та культурних невідворотних негативних наслідків. Цей проєкт порушує міжнародне та національне законодавство: Водний кодекс України, Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про рослинний світ», «Про тваринний світ», «Про Червону книгу України», «Про екологічну мережу України», «Про охорону культурної спадщини».
Як зазначає заступник голови Штабу опору затоплення Бузького Гарду Інна Тимченко, «особливу цінність для України має ландшафт, що буде затоплений у випадку реалізації проекту водами Олександрівського водосховища. Це «Історичний ландшафт центру Буго-Ґардівської паланки Війська Запорозького», що є об’єктом культурної спадщини. Крім того, цей ландшафт є біосферним ядром Національного природного парку «Бузький Ґард» та регіонального ландшафтного парку «Гранітно-степове Побужжя», а також об’єкту Смарагдової мережі, на які планована діяльність буде мати руйнівний вплив».
За ініціативи Штабу підготовлено лист-звернення до Президента Європейського інвестиційного банку Вернера Хойєра щодо довкільних, техногенних та соціальних ризиків добудови Ташлицької ГАЕС. Під ним поставили підписи Національний екологічний центр України, ГО «Асоціація учасників та інвалідів АТО», Штаб опору затоплення Бузького Гарду, Національний університет кораблебудування, десятки екологічних, туристичних, волонтерських громадських організацій. Автори листа сподіваються, що європейська спільнота не візьме участі у добудові ТГАЕС, яка порушує європейські довкільні цінності та спричиняє додаткові загрози територіальній цілісності України.