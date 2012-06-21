У мікрорайоні Тернівка, місці компактного проживання болгар, відбулося свято Сурва. Уже восьмий рік поспіль його організовує і проводить Тернівський будинок культури «Софія».
Сурва — язичницьке свято, що прийшло з давнини. У переддень нового року влаштовували багату сімейну вечерю. На столі має бути все, що виростили господарі або дала природа: м’ясні страви, пироги, овочі, сушені фрукти, горіхи. У кожному будинку обов’язково готують банніцу — святковий листковий пиріг із бринзою або сиром, в яку додають монетки і записки з побажаннями. У того, кому попадеться монетка, обов’язково здійсниться будь-яка мрія. Для гостей організували святковий концерт із вокальними та хореографічними номерами, співами народного хору, солістів. Виступами порадували гостей і вихованці Болгарського культурно-просвітницького центру «Тернівка», які всім гостям роздали сурвачки. Як розповіла миколаївська краєзнавчиня Тетяна Макаронова, сурвачку роблять з кизилового дерева, яке має велику життєву силу. Гілку прикрашають сухими фруктами, щоб сади були з урожаєм, а часник і дзвіночки мають відлякувати злі сили, червоний перець додає чоловічої сили, червона і біла вовняні нитки були запорукою вдалого тваринництва. Працівники місцевої бібліотеки організували для гостей вікторину із призами про історію болгарського свята та поселення Тернівка. Місцеві жетелі і в буденному житті, і під час національних свят зберігають традиції свого народу й передають їх із покоління в покоління.