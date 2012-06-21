Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
На рахунки 25 підприємств агропромислового комплексу Миколаївщини вже надходять 4,6 мільйони гривень спеціальної бюджетної дотації за утримання корів. Дотація за утримання корів надається на безповоротній основі двічі на рік.
«Важливо, що на державному рівні фермерським господарствам приділено належну увагу та надано допомогу для їх подальшого розвитку, – зазначив перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації В’ячеслав Бонь. – Дотація на безповоротній основі – це шанс для підприємців скористатися наданими можливостями. Завдяки впровадженню бюджетної програми надходять кошти за утримання 6090 голів корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності».
Така фінансова підтримка дасть змогу підвищити продуктивність молочної великої рогатої худоби, наростити поголів’я та покращити генетичний потенціал, що збільшить обсяги виробництва галузі.
Цього року сільгосппідприємствами Миколаївщини вже закуплено понад 100 голів високопродуктивного племінного поголів’я великої рогатої худоби вітчизняної селекції. Лише за рахунок придбання зазначеного поголів’я, в наступному році по області очікується збільшення валового виробництва молока на 450 тонн високоякісної молочної сировини, а річна продуктивність корів може зрости на 60 кілограмів молока на одну корову.