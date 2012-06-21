Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
До гвардійців військової частини №3039 Національної гвардії України звернулися батьки маленької дівчинки, яка знаходиться у відділенні інтенсивної терапії у вкрай тяжкому стані.
Миколаївські гвардійці відгукнулися на прохання батьків та здали кров для дівчинки в обласній станції переливання крові.
«Я ще ніколи не брав участі в подібних акціях. Це дуже хвилююче. Адже розумію наскільки важлива така підтримка нашим дітям», – поділився військовослужбовець строкової військової служби старший солдат Антон Токар. Після процедури батьки подякували військовим за допомогу, а гвардійці побажали дівчинці якнайшвидшого одужання.