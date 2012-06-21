Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Пляжі та прибережні зони відпочинку Миколаєва практично підготовлені до початку купального сезону. Про це йшлося на черговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міської ради. Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Олександр Герасіменя повідомив, що з метою підготовки пляжів і місць відпочинку до купального сезону проведено водолазне обстеження пляжів «Чайка», «Стрілка» та «Прибій». Таке обстеження ще не проведено лише в зоні відпочинку на Намиві. Мова йде про пляжі на узбережжі річок Інгул та Південний Буг.
Департаментом житлово-комунального господарства укладено договір на утримання рятувальних постів на літній період на пляжах «Стрілка» та «Прибій». А на пляжі «Чайка» буде розміщений рятувальний пост від дитячо-юнацького спортивно-оздоровчого комплексу. Пост на пляжі «Чайка» посилять за рахунок навчених матросів-рятувальників. Що стосується рятувальних постів на Намиві, то з чотирьох таких постів один зовсім не готовий, а решта допрацьовують. До сьогодні не проведено водолазне обстеження. В цілому ж, до відкриття купального сезону зони відпочинку і пляжі готові. Цього року в Миколаєві з’явиться нова зона, пляж «Прибій».
Водночас здійснена перевірка човнових кооперативів та спортивних шкіл на наявність рятувальних засобів, порушень не виявлено. Визначено і місця спуску водних мотоциклів: з місця їх приписки, або з рятувальної станції. Окреме доручення міської влади адресувалося місцевій структурі Укртрансбезпеки області, аби уникнути випадків наїзду скутерів на людей.
Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій зобов’язала обласний лабораторний центр провести аналіз води на всіх пляжах та оприлюднити результати. Також адміністрації районів мають провести перевірку всіх місць, в яких функціонують пункти прокату плавзасобів.