Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Шість новеньких службових автомобілів «RENAULT DUSTER» передані для груп реагування Управління поліції охорони в Миколаївській області. Ключі від автомобілів правоохоронцям вручили заступник начальника Департаменту поліції охорони Сергій Парфенюк, начальник ГУНП в Миколаївській області полковник поліції Олександр Анохін та начальник Управління поліції охорони в Миколаївській області підполковник поліції Роман Думінський. Поліцейські переконані, що одним з факторів, що впливає на якість виконання поставлених завдань, є сучасний автомобільний парк. А плідна робота нарядів реагування залежить не лише від професійних дій та майстерності поліцейських, а й від транспортних засобів, на яких вони їздять. «Я хочу побажати, щоб ці машини допомагали вам в вашій роботі із захисту громадської безпеки та порядку», – зазначив Сергій Парфенюк. Після вручення нового автотранспорту наряди поліції охорони Миколаївщини виїхали на маршрути патрулювання.