Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Вночі до Миколаївського відділення Очаківського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що у легковому автомобілі поблизу Південно-бузького мосту в Миколаєві медики констатували смерть 53-річного чоловіка.
На місці події правоохоронці з’ясували, що чоловік помер від вогнепального поранення, на тілі чоловіка були виявлені чисельні проникаючі поранення грудної клітини та лівої руки. Попередньо встановлено, що постріл здійснили із мисливської рушниці шротом. Зі свідчень товаришів та інших свідків події правоохоронці дізнались, що напередодні потерпілий разом зі своїми товаришами компанією відпочивали у місцевому барі села Сливине. У якийсь момент 53-річний чоловік вийшов з бару, після чого присутні почули постріл. Вибігши на вулицю, друзі побачили, що чоловікові завдано вогнепального поранення. Не викликаючи ані швидку, ані поліцію на автомобілі потерпілого товариші намагались доставити пораненого до медичного закладу. Доїхавши до мосту, чоловіки побачили наряд патрульної поліції, зупинились біля нього та попросили допомогти. Однак чоловік помер ще до приїзду бригади швидкої медичної допомоги.
Слідчим відділенням Миколаївського відділення поліції відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство», що карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. У ході слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили та затримали 52-річного зловмисника, який завдав смертельних поранень знайомому. Зі слів злочинця, заступившись за жінку, яку образив потерпілий, між чоловіками сталась сварка та штовханина. Образившись на знайомого, зловмисник пішов додому, де взяв мисливську рушницю, з якої і здійснив постріл у опонента. Після скоєного чоловік втік, по дорозі позбувшись зброї. Наразі тривають першочергові слідчі дії, знаряддя злочину виявлено, чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК, вирішується питання щодо оголошення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.