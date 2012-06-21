Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства проти закриття продовольчих ринків в Україні. «Ми виступаємо за те, щоби не обмежувати роботу продовольчих ринків. Крім того у цей перелік треба реалізовувати насіння, засоби захисту рослин, саджанці та ветеринарні препарати», - заявив заступник міністра Тарас Висоцький.
У коментарі «Урядовому кур’єру» глава Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, зазначив, що він також категорично проти закриття продовольчих ринків. «Якщо таке станеться, то це призведе до зростання цін. Одна річ, закрити продовольчі ринки, приміром, у Києві. Це буде не так страшно, адже в столиці є чимало супермаркетів, які продають великий перелік продтоварів для населення. Але це стане великою проблемою для невеликих міст та селищ, в яких ринки відіграють визначальну роль у торгівлі продуктами харчування», - зазначив він.
Тим часом, кореспондент «Урядового кур’єра» є свідком того, що у Броварах під Києвом закриті два великих продовольчо-продуктових ринки, принаймні так було 21 та 22 березня.