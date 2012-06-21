«Продовжуємо політику відкритості та прозорості! Мінсоцполітики запрошує усіх охочих долучитися до розвитку системи сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування! Ідеї щодо поширення практики патронату та наставництва також вітаються!
Ваша думка важлива! Кожного з вас! Саме тому, щоб спростити і пришвидшити можливість зворотнього зв’язку, ми створили спеціальну «гугл-форму», куди можна надсилати свої ідеї та зауваження: http://bit.ly/2oBSOQu
Ми гарантуємо, що без уваги не залишиться жодна ідея. Контролем за опрацюванням інформації займатиметься мій радник Леонід Лебедєв.
Яка інформація нам потрібна найбільше:
— пропозиції змін до законодавства і не тільки, вирішення яких дасть змогу зменшити кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
— пропозиції щодо поліпшення процесу всиновлення, встановлення опіки, функціонування прийомних сімей чи дитячих будинків сімейного типу;
— будь-які інші ідеї на цю тему, які здатні змінити нинішню ситуацію на краще.
Чекаємо на ваші пропозиції до 1 листопада. Якщо бажаєте, їх можна надіслати також у паперовій формі за адресою: 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10.
Наша мета полягає в тому, щоб кожна дитина жила та зростала у родині чи іншій сімейній формі виховання. Її досягнення — лише завдяки нашим з вами спільним зусиллям і небайдужості!»
Ваша думка важлива! Збираємо пропозиції щодо створення розвиненої системи сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.