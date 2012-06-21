Упродовж минулої доби прикордонники оформили понад 22 тисячі осіб, з них на в’їзд – понад 15 тисяч. Більше 13 тисяч з них – це українці, які повернулися з-за кордону. Сьогодні планується оформлення евакуаційних поїздів з Латвії та Польщі.
Державна прикордонна служба України продовжує роботу та взаємодію з іншими органами щодо забезпечення доставки додому українців, які знаходяться на суміжній стороні без транспортних засобів. Упродовж доби із залученням транспортних засобів органів місцевої влади та ДСНС забезпечено доставку в Україну майже 4 тисяч наших співвітчизників.
Протягом доби прикордонники та працівники санітарно-карантинних підрозділів провели опитування щодо стану здоров’я та виміри температури у більш ніж 15 тисяч осіб. В пункті пропуску «Бориспіль» під час оформлення на приліт пасажирів одного з авіарейсів, громадянин України поскаржився на погане самопочуття. Усі служби діяли відповідно до алгоритму. Чоловіку провели експрес-тест, який показав позитивний результат та підтвердив захворювання на коронавірус. Хворого одразу доставили до інфекційного відділення лікарні.
Також сьогодні прикордонники очікують два евакуаційні поїзди – з Польщі та Латвії. Оформлення потягу «Перемишль-Київ» будуть здійснювати у Львівській області прикордонники Мостиського загону, а потяг «Рига-Київ» оформлятимуть у м. Києві військовослужбовці окремого контрольно-пропускного пункту «Київ».
Окрім того в зоні ООС прийняті окремі рішення щодо перетинання лінії розмежування в обох напрямках майже 100 громадянами, а адмінмежу з тимчасово окупованою територією АР Крим учора перетнули 215 осіб.
Нагадаємо, що з метою ефективної протидії та недопущення занесення на підконтрольну Уряду України територію коронавірусної інфекції з 00.00 22 березня 2020 року припинений пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів.
Прикордонники продовжують заходи з охорони державного кордону, забезпечення безпеки на лінії розмежування, адмінмежі з Кримом, забезпечують сприяння людям, які повертаються додому з-за кордону. Решті радимо: #ЗалишайтесьВдома. Подбайте про свою безпеку та безпеку оточуючих.