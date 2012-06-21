Міжпланетній місії Juno не вдалося знайти велику кількість води на екваторі Юпітера. Про це йдеться в дослідженні НАСА на сайті Nature Astronomy.
Довгий час вчені вважали, що в атмосфері Юпітера практично немає води і аміаку. Наукова парадигма змінилася, коли спусковий апарат «Галілео» в грудні 1995 року потрапив в атмосферу газового гіганта і виявив там сліди води. Завершити виміри не вдалося, оскільки тиск всередині атмосфери Юпітера знищив «Галілео», коли він опустився на 156 кілометрів вглиб неї.
Згодом дослідження показали, що на Юпітері може бути велика кількість водних мас. Нове вивчення газового гіганта, проведене через зонд Juno, показало, що кількість води в екваторіальних ділянках планети зовсім невисока. Вчені відзначають, що цей показник може бути застосований лише до цієї ділянки планети, а не до всього об'єкта.
Зокрема, розрахунки вчених показують, що концентрація води на Юпітері приблизно у 2,7 рази вища, ніж частка кисню у надрах Сонця. Це досить середній показник у Сонячній системі, і він в рази поступається багатьом минулим оцінками. Виходячи з цього вчені виключають можливість того, що Юпітер виник в результаті злиття надмірно сухих протопланетних тіл, в яких води не було в принципі, а також зародків планет, які складаються майже цілком з води або її сполук.
Подальші дослідження дозволять уточнити кількість води в інших регіонах Юпітера, відзначають вчені.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр", щовесни величезні кільця з'являються в льоду озера Байкал. Їх можна побачити тільки з повітря або з космосу. У вчених є пояснення цьому явищу.
Озеро Байкал в Росії є одним із найстаріших і найглибших озер у світі. Майже двадцять років тому на супутникових знімках вчені виявили дивне явище: посеред весняного льоду озера раптово з'явилися величезні кільця, схожі на очі. У 2009 році космонавтам з міжнародної космічної станції МКС вперше вдалося сфотографувати це рідкісне явище.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»