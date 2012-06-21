Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Миколаївській облдержадміністрації відбулася нарада щодо ремонту стратегічного для міста об’єкта – Південнобузького (Варварівського) мосту. Спеціалісти підтвердили, що міст знаходиться у жахливому стані: він піддавався корозії, є проблеми з опорами. До того ж, з часу будівництва мосту змінилася сейсмічна активність, що впливає на стійкість споруди. Дослідивши мостовий перехід, проектанти підготували три варіанти ремонту мосту, які представив директор ТОВ «Союзтранспроект» Валерій Палій.
Перший передбачає проведення реконструкції, за якої проектні габарити споруди залишаються незмінними. «При цьому на металевій частині ми об’єднуємо артотропну плиту з прогонною будовою, збільшуючи її потужність і термін роботи, – зазначив проектант. – Підуть усі коливання, і плита запрацює нормально. На малих залізобетонних прогонових будовах влаштовуємо накладну плиту замість асфальту завтошки 14 сантиметрів, даємо тонкошарове покриття bridgemaster, яке має товщину 14 міліметрів і за параметрами на порядок краще асфальту». Реалізація цього варіанту обійдеться в майже 340 мільйонів гривень.
Згідно з другим варіантом мають змінитися проектні параметри мосту: ширина проїзної та пішохідної частин. Однак цей варіант самим проектантам не дуже подобається, оскільки, як підкреслив доповідач, він має недоліки. Суть у тому, щоб мінімально міняти конструкції і можливість проїзду по чотирьох смугах руху. Важкий транспорт пропускатимуть центральними смугами, а легковий – крайнім правими смугами. Ремонт мосту за другим варіантом коштуватиме майже 590 мільйонів гривень.
Третій варіант передбачає фактично зведення нового моста. Він найдорожчий, за попередніми підрахунками, для його втілення знадобиться понад мільярд гривень. «Варіант номер три – це фактично новий міст, – зазначив Валерій Палій. – Ми робимо повноцінний чотирисмуговий рух. Смуги руху по 3,5 метра, розділова смуга, смуги безпеки по 0,5 м, тротуари по 1,25 м. Для цього потрібно зняти залізобетонні баки і повністю змонтувати метал. Ідемо від деформаційних швів, повністю нівелюємо сейсмічні навантаження і в три рази полегшуємо навантаження на опори через зменшення власної ваги. Такий міст прослужить мінімум 50 років».
Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич зазначив, що презентація вийшла неповною і не дає відповіді на важливі запитання. Через це неможливо прийняти виважене рішення і обрати найкращий варіант ремонту Південнобузького мосту. Аналогічну думку висловив і голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко. Олександр Сєнкевич запропонував провести ще одну зустріч, на якій проектанти представили б детальнішу інформацію. «Розуміючи, які джерела фінансування проекту, скільки у нас часу і як працюватиме мостовий перехід, зможемо ухвалити оптимальне управлінське рішення», – зазначив міський голова.