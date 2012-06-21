Керівник товариства любителів польської мови зі Старобільська Олена Удовенко отримала «Срібний хрест заслуги». Нагороду вручив Генеральний консул Республіки Польща у місті Харків Януш Яблонський. Акція відбулася в межах обласного заходу з нагоди Дня поминання загиблих з 1939-го по 1940 рік польських офіцерів у таборі для утримання польських військовополонених та інтернованих, створеному більшовиками у приміщенні Свято-Скорботного жіночого монастиря. Бережуть пам’ять про це члени районного товариства любителів польської мови та культури «Міст надії».
Організація активно займається краєзнавчою діяльністю, опікою над пам’ятками польської культури, наданням допомоги в утриманні їх у належному стані, повідомляє управління культури Луганської ОДА. «Міст надії» вже багато років співпрацює з товариствами Республіки Польща «Катинська родина» з Лодзя і «Спільне коріння» з Любліна.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»