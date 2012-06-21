Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Безпілотний літальний апарат середнього радіусу дії спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні вкотре зафіксував танк (Т-72) у житловому секторі села Пікузи (23 кілометри на північний схід від Маріуполя), тимчасово окупованого проросійськими незаконними формуваннями.
Наявність тут військової важкої техніки із найближчого «воєнторгу» є порушенням підписаного сторонами меморандуму про відведення озброєння від лінії розмежування. Тому й не дивно, що напередодні проросійські бойовики кілька днів поспіль, вигадуючи причини, не пускали представників міжнародної місії до контрольованих ними сіл Пікузи та Саханка. Днями ситуація біля згаданих населених пунктів знову повторилася, а ще патруль ОБСЄ не отримав дозволу на проїзд до селища Порохня, де, не виключено, між сільських хат також ховають військову техніку «іхтамнєт».
В ОБСЄ також повідомили, що минулого тижня на Донбасі зафіксовано 1200 порушень тиші, а однією з першопричин цього є наявність тут забороненої зброї, яку так і не відвели від лінії розмежування.