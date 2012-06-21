Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Два дні у Львові тривав перший Міжнародний музичний маратон пам’яті славетного оперного співака, волонтера, добровольця, воїна АТО, Героя України Василя Сліпака.
«Нація, яка має таких Героїв, як Василь Сліпак, ніколи не буде поборена, – зазначив, зокрема, на урочистому концерті голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка. – Це нація сильних, справжніх, мужніх людей. Він хотів привернути світ до України і йому це вдалося, людина незрівнянного таланту».
На музичному маратоні львів’яни та гості їхнього міста мали можливість послухати чимало видатних іноземних музикантів. Серед них – Перін Медоф (сопрано, Франція), Гоша Ковалінська (мецо-сопрано), Гійом Дюссо (бас, Франція), Пабло Вегуліа (тенор, США). Виступали також Львівська державна академічна чоловіча хорова капела «Дударик», камерний хор Gloria, академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії.